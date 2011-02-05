به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدجمال‌الدین صمصام شریعت بعدازظهر شنبه در آیین بهره‌برداری طرح‌های تعاونی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری 290 شرکت تعاونی در اصفهان به ثبت رسیده است، اظهار داشت: این تعاونی سبب ایجاد اشتغال برای بالغ بر دو هزار نفر شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری پروژه‌های افتتاحی دهه فجر به ویژه در بخش مسکن مهر شایسته بوده است، ادامه داد: این تعداد پروژه افتتاحی به ویژه در بخش مسکن مهر بی‌سابقه و کم‌نظیر بوده است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: بالغ بر یک هزار و 345 پروژه به بهره‌برداری رسیده است و برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها 210 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شهرستان اصفهان با تاسیس 40 شرکت تعاونی و شهرستان سمیرم با 30 شرکت تعاونی پس از کاشان در رده‌های بعدی بیشترین تعداد تعاونی در استان اصفهان قرار گرفته‌ند، اظهار داشت: اداره تعاون شهرستان کاشان با تاسیس 43 شرکت تعاونی بیشترین آمار تشکیل تعاونی را به خود اختصاص داده است.

صمصام شریعت ادامه داد: در یکسال گذشته 290 شرکت تعاونی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه 54 شرکت در گرایش کشاورزی، 118 شرکت در گرایش خدمات، 63 شرکت صنعتی، 13 شرکت چندمنظوره و 7 تعاونی مسکن از جمله تعاونی‌هایی بود که به ثبت رسیده است، تصریح کرد: همچنین 9 تعاونی عمرانی، سه تعاونی معدنی، چهار تعاونی فرش دستباف، پنج تعاونی حمل ونقل و13 شرکت تعاونی در سایر گرایش‌ها نیز تاسیس شده است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه شرکتهای تعاونی مذکور با سرمایه‌ای بالغ بر 13 میلیارد و 703 میلیون ریال راه‌اندازی شده‌اند، بیان داشت: این تعاونیها سبب ایجاد اشتغال برای دو هزار و 30 نفر شده‌اند.