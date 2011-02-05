صنایع تبدیلی گلستان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در نشست با اعضای ستاد معین صنایع گلستان با اشاره به ظرفیتهای موجود استان، روند کند بررسی طرحهای آمایش صنعت و معدن استان، لزوم تامین اعتبار مورد نیاز زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی و لزوم افزایش تسهیلات آمایش استان، از رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار نگاه ویژه به مباحث توسعه صنعتی استان گلستان شد.

وی پیشنهاد کرد: در صورت درخواست هیئت مدیره پتروشیمی گلستان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راه اندازی این پروژه ملی که از آمال و آرزوهای مردم گلستان است، مشارکت کند.



استاندار گلستان ضمن تاکید بر هدایت صنایع های تک و پیشرفته به استان از معاون معین صنایع و معادن استان خواست حداقل 50 بسته سرمایه گذاری برای استان متناسب با ظرفیتهای استان تهیه کند.

قناعت با تاکید بر لزوم اتصال سه حلقه استانداری گلستان، وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع و معادن استان افزود: انشاء ا... با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر این سه حلقه شاهد اجرایی شدن مصوبات و جلسات استانی و در نهایت رشد و توسعه بیشتر باشیم.

استاندار گلستان اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور و ستاد معین صنایع و معادن استان گلستان مردم استان شاهد رشد و توسعه استان خود باشند.

وی با اشاره به محدودیت استقرار صنایع در استان در ابتدای انقلاب که مانع از توسعه صنعتی و معدنی استان شد، گفت: خوشبختانه به لطف دولت نهم این محدودیت برداشته شد اما با توجه به نوپایی استان که بیش از 13 سال از عمر آن نمی گذرد استان گلستان همچنان نیازمند توجه جدی به بخش صنعت و معدن بوده و امیدواریم وزارت صنایع و معادن توجه بیشتری به این استان داشته باشد.

قناعت گفت: خوشبختانه مدیران استانی نگاه ویژه ای به صنعت و معدن استان دارند و مساعدتهای وزارت صنایع و معادن می تواند موجبات دلگرمی ایشان را فراهم آورد.