برگزاری تظاهرات میلیونی در "یکشنبه شهدا" / همبستگی مسیحیان با مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن نافعه" استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت : مشکل کنونی مصر این است که رژیم حاکم هنوز تصمیم نگرفته خواسته های انقلاب مصر را محقق کند.

وی اظهار داشت : در شرایط کنونی مهمترین کار این است که تمام معترضین باید درباره یک شخص یا یک گروه را به عنوان نماینده خود برای گفتگو و تعامل با [رژیم] توافق کنند.

نافعه در ادامه گفت: در حال حاضر تمام گروه های سیاسی [اپوزیسیون] نشستهایی را برگزار می کنند تا درباره مرحله آینده مصر تصمیم گیری کنند.

از سوی دیگر شهروندان مصری اعلام کرده اند که فردا یکشنبه در سرتاسر کشور تظاهرات میلیونی برپا خواهند کرد. مردم مصر فردا را روز "میثاق با شهدا" نامیده اند.

گفتنی است در درگیری های مصر طی 12 روز گذشته دست کم 300 نفر کشته و 5 هزار نفر زخمی شده اند.

اقلیت مسیحی مصر نیز اعلام کرده است که در راستای حفظ اتحاد ملی و همبستگی با مسلمانان این کشور مراسم عبادی خود را در روز یکشنبه به جای کلیسا در میدان التحریر قاهره برگزار خواهد کرد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز به نقل از "جرج اسحاق" یکی از رهبران جنبش الکفایه و از احزاب مخالف اعلام کرد: ما دخالت طرفهای خارجی در مصر را نمی پذیریم و به دنبال تشکیل یک دولت دینی نیستیم.