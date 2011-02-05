اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی که به تهران سفر کرده است ، روز شنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

احسان اوغلو در ابتدای این ملاقات بار دیگر انتصاب صالحی به سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و افزود : سابقه و حسن شهرت شما نوید دهنده موفقیت شما در این جایگاه مهم می باشد و امیدواریم با آشنایی شمابا سازمان کنفرانس اسلامی سطح همکاریهای فیمابین افزایش یابد.

در این دیدار طرفین پیرامون راههای ارتقاء سطح همکاریها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بهبود و تکمیل ساختار ، برنامه ریزی و نوآوری در این سازمان با توجه به شرایط و مقتضیات امروز جهان و جهان اسلام گفتگو و تبادل نظر کردند.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت فعالیتها و همکاریها در این سازمان از نقش مثبت ایران در این همکاریها تقدیر کرد.

صالحی نیز آمادگی جمهوری اسلامی ایران را همچون گذشته برای گسترش همکاری با کشورهای اسلامی و نیز در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی مورد تاکید قرار داد.

بررسی تحولات جهان اسلام و منطقه از جمله آخرین وضعیت در مصر ، تونس و لبنان از دیگر محورهای مذاکرات صالحی و احسان اوغلو در این ملاقات بود.