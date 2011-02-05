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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۸

کمال علوی:

اتحاد جامعه تئاتر مشهد کمبود امکانات را کمرنگ می‌کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: انسجام و اتحاد جامعه تئاتر، یکی از مهمترین عوامل در ارتقای سطح هنرهای نمایشی استان است و باعث کمرنگ شدن کمبود امکانات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا کمال علوی ظهر شنبه در نشست خبری اجراهای عمومی «تئاتر برای مردم» در مشهد، اظهار داشت: انجمن هنرهای نمایشی استان، تلاش در تقویت هویت و کیفیت نمایش‌ها دارد که برگزاری جلسات نقد و بررسی نمایش‌ها با حضور دست‌اندرکاران به این مهم، جامه عمل می پوشاند.

وی در خصوص علت تاخیر در برگزاری اجراهای عمومی «تئاتر برای مردم» توضیح داد: زمان اجراهای عمومی از ابتدای قطعی شدن اجرا، چهار مرحله تغییر کرد و دلیل اصلی این تاخیر نیز عدم وصول اعتبارات بود چرا که طرح در قالب استانی اجرا می‌شد و اعتبارات بیشتری را می‌طلبید که در نهایت قرار شد طرح دهه آخر ماه صفر، با تعزیه و نمایش‌های مذهبی آغاز شود.

کمال علوی در خصوص نحوه پرداخت اعتبارات در نظر گرفته به گروه‌های نمایش گفت: قرار بر این شده که 25 درصد مبلغ تعیین شده قبل از اجرای نمایش، 50 درصد بعد از اجراها و 25 درصد پس از اتمام مجموعه اجراهای عمومی «تئاتر برای مردم» و پس از ارائه کلیه مستندات و تایید ناظرین و به عنوان حسن انجام کار پرداخت ‌شود.

وی درباره برنامه نمایش‌ها پس از عید نوروز، خاطرنشان کرد: آثار در دو مرحله تایید می‌شود، در مرحله اول، آثار آماده توسط شورایی 5 نفره انتخاب می‌شوند و آثار در حال آماده‌سازی هم تا 25 بهمن ماه فرصت دارند تا نمایش خود را به دبیرخانه اجراهای عمومی ارائه کنند که پس از تایید، تا سقف 3 میلیون تومان اعتبار در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

گفتنی است، اجراهای عمومی «تئاتر برای مردم» با موضوعات ارزشی به همت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و توسط کانون هنرمندان، انجمن هنرهای نمایشی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دفاتر نمایندگی انجمن هنرمندان در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

کد مطلب 1246381

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