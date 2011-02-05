به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد مجد قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از توزیع بن‌های خرید محصولات نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی خبر داد و افزود: این بن‌ها در جهت حمایت از جامعه هدف مخاطبان، کاربران و تولیدکنندگان این گونه از نرم افزارها توزیع خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر موافقت‌های اولیه برای تأمین تصویب نهایی در جهت اختصاص قابل توجهی بن خرید انجام شده است.



مجد ادامه داد: جامعه هدف و اقشاری که مخاطبان اصلی این گونه نرم افزارها هستند در اولویت اولیه برای توزیع بن ها در حال شناسایی می‌باشند.



وی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری قم دو حامی بزرگ در برگزاری این جشنواره و نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی و تأمین اعتبارات بن‌های حمایتی هستند.



مسئول کمیته اجرایی نخستین نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی در قم، غرفه‌بندی و برگزاری نمایشگاه را دو اقدام عمده این کمیته در برگزاری این جشنواره ذکر کرد و افزود: عمده فعالیت این کمیته با آغاز جشنواره شروع خواهد شد.



وی با توجه به نیاز غرفه‌ها به اینترنت به دلیل شاخصه‌های این نرم افزارها گفت: هم اکنون تأمین این امر نیز در حال پیگیری است.



مجد در ادامه با تأکید بر برگزاری چنین جشنواره‌هایی در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی در این زمینه بیان داشت: باید بستر لازم برای برگزاری بهتر این جشنواره در این دوره و دوره‌های آینده با همکاری و هماهنگی کلیه سازمان‌ها و نهادهای وابسته تأمین شود.



وی یادآور شد: تأمین امنیت، نگهداری و اینترنت از وظایف اصلی این کمیته در ایام برگزاری این نمایشگاه است که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.



مسئول کمیته اجرایی نخستین نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی در قم هدف از برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی را تشویق و ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه و جهان به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، شناسایی مراکز فعال در این عرصه، توسعه و ارتقا کیفی محصولات این عرصه با سلایق و نیازهای روز جامعه و ایجاد تعامل مصرف کننده و تولیدکنندگان این نوع نرم افزارها ذکر کرد.



نخستین نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی از اول تا ششم اسفندماه امسال در محل نمایشگاه دائمی استان قم برگزار خواهد شد.