به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در بین دو نیمه دیدار پرسپولیس - صنعت نفت ابادان از گفتگو با خبرنگاران خودداری کرد و گفت: ما روز دوشنبه نشست خبری خواهیم داشت. من ترجیح می دهم در آن نشست موارد را مطرح کنم و سعی می کنم کمتر حرف بزنم با این حال فکر می کنم خیلی زیاد مصاحبه می‌کنم!

وی افزود: بهتر است این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که مسئولان کمتر حرف بزنند.

کاشانی که از گفتگو با خبرنگاران خبرگزاری ها خودداری کرده بود در گفتگو با یکی ازدوربین های شبکه های تلویزیونی مواردی را عنوان کرد که مهمترین آنها در خصوص سوکو برت مدافع آفریقایی تیم فوتبال پرسپولیس بود.

وی در این خصوص گفت: سوکو برت مشکلی برای همراهی پرسپولیس ندارد و مقدمات حضور او در ترکیب تیم فراهم شده اما امروز با نظر کادر فنی در فهرصت 18 نفره قرار نگرفت.

وی همچنین در خصوص عدم توافق باشگاه پرسپولیس با سامال سعید مدافع تیم ملی فوتبال عراق گفت: ما این مدافع را مد نظر داشتیم اما سن او در پاسپورتش متفاوت از سنی بود که در اینترنت درج شده بود به همین خاطر با او قرارداد نبستیم چرا که فقط در فهرستمان جای خالی برای یک بازیکن زیر 23 سال داریم.