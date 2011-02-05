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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

آجرلو:

مسئولان بکوشند تا سنت وقف جایگاه خود را از دست ندهد

مسئولان بکوشند تا سنت وقف جایگاه خود را از دست ندهد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: مسئولان بکوشند تا سنت حسنه وقف جایگاه واقعی خود را از دست ندهد و در این راستا گسترش عدالت اجتماعی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو ظهر شنبه با حضور در همایش وقف، احسان ماندگار که در آخرین روز از هفته وقف در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، گفت: یکی از مصادیق مهم وقف در جوامع اسلامی، گسترش عدالت اجتماعی است، چون موقوفات می توانند فاصله طبقاتی را کاهش دهند و به گسترش عدالت اجتماعی و فقر زدایی در جامعه کمک کند.

این مسئول در ادامه تاکید کرد: فرهنگسازی وقف و صیانت از موقوفات از مقولاتی است که در امر وقف و احترام به واقف باید به آن پرداخت شود.
 
وی در ادامه وقف را جزو اموال اهل بیت برشمرد و تصریح کرد: وظیفه اداره اوقاف بسیار سنگین است و باید در راستای استفاده بهینه از اموال وقف و نیز نیت واقف، اعتماد مردم را افزایش دهیم.
 
آجرلو در ادامه افزود: وقف صدقه جاریه است و در این راستا می طلبد که همه دستگاهها با همکاری و همیاری یکدیگر بکوشند تا این سنت حسنه جایگاه واقعی خود را از دست ندهد.

وی در ادامه اظهار داشت: همه ما مسئولان برای نهادینه شدن این فرهنگ عمیق دینی تلاش خواهیم کرد.
 
تاکید نماینده مردم کرج بر ساماندهی موقوفات

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید برنامه ای تحت عنوان ساماندهی موقوفات در استان البرز دایر نماییم و اداره اوقاف و امور خیریه این استان نیز تمام دارایی های وقف شده را احصا و مالکیت آنها را تثبیت کند.

این نماینده از مردم کرج، اشتهارد و آسارا در ادامه گفت: اراضی زیادی در جاده چالوس و اشتهارد واقع شده است که اجاره زمینهای این مناطق باید مانند سایر اموال به روز شده و قوانینی که برای این مقطع زمانی صادر می شود، برای اینگونه زمینها اعمال شود.

وی در ادامه افزود: هرچند ورود پیدا کردن به عرصه وقف بسیار خطرناک و حساس است ولی با این حال باید از غوغا سالاری و چپاول گری برخی افراد سودجو در امر وقف جلوگیری کنیم و به جای پاک کردن صورت مسئله، پاسخگو باشیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: وقف یعنی عبور از خود و زمانی که انسان به راحتی از اموال خود عبور می کند یعنی توانسته پا روی نفس خود بگذارد.

آجرلو در ادامه خاطرنشان کرد: ارادت مردم به ادامه طریق اهل بیت و تقویت روح ایثار و گذشت از نهادها و نگرش فرهنگ وقف در کشور ما محسوب می شود. 
کد مطلب 1246388

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