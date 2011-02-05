به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی در جلسه درس اخلاق خود ضمن تبریک و گرامیداشت ایام الله دهه فجر و آغاز ماه ربیع الاول و بزرگداشت مقام پیامبر اعظم و سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) و ثامن‌الائمه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) گفت: پیامبر اسلام که الگوساز اخلاق اسلامی و پایه گذار و موسس اسلام بودند و حقّا زحمات زیادی را در آن زمان عهده دار بوده‌اند، در برخورد با جامعه آن روز با مشکلات بسیاری روبرو بودند که در سه عنوان می‌توان خلاصه کرد.

وی افزود: اولا‌ً مردم آن زمان دارای اعتقادات و باورهای خرافی و شیطانی بودند و ثانیاً افعال و کارهای مردم جامعه آن روز، شیطانی بود و محور سوم جلوگیری پیامبر از آسیب ها و آفت ها و اخلاق زشت آن زمان بود. بحمدالله جامعه ما، دچار دو محور و مشکل آن دوره نیستند، مردم ما موحدند و اهل نماز و روزه و حج هستند.

محسنی گرکانی تصریح کرد: کم رنگ شدن اخلاق اسلامی مشکل امروز جامعه ماست که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد. علی رغم اینکه امروز در جامعه تا حدود زیادی اخلاق اسلامی حاکم است اما در عین حال بداخلاقی هایی نیز وجود دارد که نمی توان از آن صرف نظر کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) در مورد اوصاف پیامبر اعظم (ص) گفت: از امام حسن (ع) نقل شده که فرمودند: جد ما بسیار خوش محضر و خوش مجلس بودند ومردم از بیان و رفتار و برخورد ایشان مسرور می شدند و اگر در مجلسی بودند که در آنجا کسی درمورد حقی ادعایی داشت و حق هـم بـا آن شخـص بـود، ایشـان تـا احقـاق حـق آن فرد از پا نمی‌نشستند و به چیزی جز احقاق حق راضی نمی‌شدند. امروز نیز یکی از مشکلات جامعه ما همین است و همه ما باید نسبت به احقاق حق قیام کنیم و مانند پیامبر اکرم (ص) در احقاق حق پافشاری کنیم.

وی ضمن تقدیر از زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی که تمامی توان خود را صرف احقاق حق و نهادینه کردن امنیت در جامعه می‌کنند، تصریح کرد: چند موضوع در جامعه ما وجود دارد که اگر قوه قضائیه به آن اهتمام بیشتری کند مردم احساس رضایت بیشتری می‌کنند.

محسنی گرکانی ادامه داد: اولاً مساله اعدامها و قصاصهایی که قرآن می‌فرماید و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب که حیات و آرامش و آسایش زندگی ما به آن بستگی دارد. بحمدالله قضات دیوان عالی کشور به این پرونده‌های مهم با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی و در صورتی که محاکم رأی صحیحی صادر کرده باشند آن‌ را ابرام می‌کنند.

وی افزود: ثانیاً مسأله کلاهبرداری است که شیادانی هستند که با عناوین و طرق مختلف مردم را فریب می دهند و باید به مجازات اعمال خود برسند. ثالثاً مساله قاچاق مواد مخدر که این بلایی است که استعمار در جامعه رواج داده و قتل آرام جوانان ما را رقم می‌زند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با بیان اینکه همان‌گونه که رسول گرامی اسلام نسبت به مسائل در جامعه حساس بودند ما همه باید به این امور مهم توجه کافی نشان دهیم خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی باید خودش را نشان بدهد و قدرت شما قضات الان خیلی کارساز است و همه مردم از اقدامات موثر شما قدردانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بعضی‌ها قدر دستگاه قضایی را نمی‌دانند و یا نمی‌فهمند که امنیت حاکم در کشور به دست قضات خدوم دستگاه قضایی است ولی اجر شما نزد خداوند متعال محفوظ است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: انقلاب اسلامی ما حقیقتاً دنیا را تکان داد و انفجار نور بود و در حال صدور به تمامی نقاط عالم است البته استکبار جهانی می خواست انقلاب را دروغین و وارونه جلوه دهد اما مردم دنیا خصوصاً کشورهای عربی بیدا شدند و صدای مردم مصر، تونس، اردن و یمن همان صدای 30 سال پیش جوانهای ماست که نشانه حقانیت اسلام است.