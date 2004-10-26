تكليف مربيان خارجي بوكس چه مي شود؟

به گزارش خبرنگار " مهر" افت فاحش بوكس كشورطي ساليان اخيرمسوولان فدراسيون را برآن داشت تا به طور جدي به مقوله دانش روز در عرصه اين ورزش توجه نشان دهند واز اينجا بود كه بحث حضور مربيان خارجي در كشوربه ميان آمد. با رايزني هايي كه با كميته ملي المپيك صورت گرفت قراربراين شد فدراسيون بوكس از سوي اين كميته مورد حمايت مالي قرار بگيرد و هزينه حضور 6 مربي خارجي در كشور فراهم گردد. هرچند كه پرونده حضور مربيان خارجي دركشورهنوز باز است با اين حال فدراسيون بوكس منتظر است تا ببيند آيا مسوولان جديد كميته ملي المپيك در اين راه مساعدتي خواهند كرد يا نه. پيش ترقراربراين بود كه اين 6 مربي براي بالا بردن سطح بوكس استان هاي گيلان، مازندران، اصفهان، خراسان ، لرستان و خوزستان وارد كشور شوند. هياتي ازفدراسيون بوكس مسووليت انتخاب اين مربيان را بر عهده داشت تا با حضوردركشورهاي متبوع آنها ،شرايط حضورشان در كشور را فراهم آورد.

بااين وصف بايد ديد آيا كورسوي اميدي باقي هست تا كشتي شكسته بوكس كشورمان را به سرمنزل مقصود رهنمون گردد يا نه؟