به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از پیروزی عصر امروز تیمش مقابل راه آهن گفت: من 4 ماه پیش مربی تیم راه آهن بودم و از آنها شناخت کافی داشتم و توانستیم با تکیه بر این شناخت در این بازی شش امتیازی به پیروزی دست یابیم.

وی در پاسخ به سئوالی که چرا این بازی را شش امتیازی می داند گفت: ما و راه آهن تنها یک اختلاف امتیاز داشتیم و پیروزی در این دیدار می توانست شرایط تیم برنده را در جدول مطلوب تر کند به همین دلیل است که می گویم این بازی شش امتیازی است.

سرمربی تیم فوتبال صبا اضافه کرد: ما از تعطیلات نیم فصل به خوبی استفاده کردیم و حتی توانستیم برابر تیم سپاهان که تیم قدرتمندی است به پیروزی دست یابیم. البته تلاش می کنیم روند رو به رشدمان را همچنان ادامه دهیم.

وی همچنین تاکیدکرد: با یک گل بهار نمی شود و با یک برد هم آسیایی نمی شویم. ما باید به تلاشمان ادامه دهیم تا در نهایت بتوانیم در جمع تیم های بالای جدول جایگاه خوبی را برای خود بدست آوریم.

ویسی در مورد مشکلات مالی این باشگاه خاطرنشان کرد: حقوق 4-5 ماه معوقه بازیکنان پرداخت شده و مسئولان در تلاشند 20 درصد باقیمانده را هم پرداخت کنند تا تیم بدون مشکل به کارش ادامه دهد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص عملکرد داور این دیدار اظهار داشت: من 8 بازی است که مربی صبا شده ام و در این مدت به داوری هیچ اعتراضی نکرده ام.

ویسی در پاسخ به این سئوال که چرا بازیکنانش بیش از حد به داوران اعتراض می کنند گفت: این جزو اتفاقات فوتبالی است اما من اجازه نمی دهم دیگر بازیکنان به داوران اعتراض کنند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و صبای قم در هفته بیست و یکم لیگ برتر عصر امروز شنبه با پیروزی 2 بر صفر صبا در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید.