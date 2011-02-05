آغاز صادرات گندم از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری افزود: با اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها، بساط نان خشک و کپک زده از بازار برچیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان صرفه جویی گندم در سال جاری بالغ بر دو میلیون تن بوده که از فردا صادرات گندم در کشور آغاز می شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جلوی قاچاق بنزین گرفته شده است تصریح کرد: کشوری نظیر پاکستان از محل جلوگیری از قاچاق سوخت در ایران متضرر شده و افغانستان برای نخستین بار از ایران بنزین خریداری کرد.

رحیمی با بیان اینکه عدد قابل توجهی بودجه به خزانه مملکت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها واریز شده است، یادآور شد: میزان مصرف روزانه بنزین از 62.4 میلیون تن به 42 میلیون تن رسیده است.

وی با اعلام اینکه کل بودجه عمرانی کشور، 117 هزار میلیارد تومان است، افزود: در صورت عدم اجرای قانون هدفمندی رقمی بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف یارانه انرژی می شد.

معاون اول رئیس جمهور بسیاری از تحریم ها علیه ایران، تبدیل به فرصت شده است، گفت: هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش راه آهن در حال انجام است.

رحیمی با بیان اینکه در صورت افتتاح هر فاز پارس جنوبی روزانه 10 میلیون دلار درآمد عاید کشور می شود، افزود: ایران اسلامی اینده رو به رشدی را در پیش خواهد داشت.

وی بیان داشت: شدیدترین تحریم ها از پس از انقلاب از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران صورت گرفته است تصریح کرد: تمامی این تحریم ها علیه ایران به فرصت تبدیل شده است.