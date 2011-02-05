محمد حسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مؤسسه انتشارات حکمت امتیاز انتشار دایرة‌المعارف تشیع را خریداری کرده است، گفت: دائرة‌المعارف تشیع در بردارنده حدود بیست هزار مقاله تألیفی درباره فرهنگ اسلام و تشیع به مرکزیت ایران به عنوان مهمترین و کهنترین مهد تشیع است.

شرح مفاهیم کلیدی و اعلام قرآن کریم، شرح و توضیح احادیث معروف و اصطلاحات علم‌الحدیث، اصطلاحات فقهی بر مبنای مدارک قدیم و جدید شیعی و گاه با تطبیق با فقه مذاهب دیگر اسلامی، اصطلاحات اصول فقه و تاریخچه آن، اصطلاحات کلامی بر مبنای مدارک قدیم و جدید شیعه و گاه تطبیقی، معرفی فرقه‌های شیعی، معرفی ادعیه شیعه، اصطلاحات منطقی، فلسفی و عرفانی، سیره نبوی، ائمه اطهار، صحابه و رجال علوم اسلامی و معرفی بسیاری از امامزادگان از نظر نسب‌شناسی امامزاده و باستان‌شناسی بنای بقعه امامزاده از جمله موضوعاتی هستند که در این دایرة‌المعارف ارائه شده‌اند.

همچنین در این دایرة‌المعارف به موضوعاتی چون معرفی خاندانهای شیعه، معرفی رجال تاریخی و حوادث تاریخی مهم اسلام و شیعه نظیر غزوات، جنگها، صلحها، پیمانها و به ویژه واقعه کربلا، شهدای کربلا و قیام های شیعی، معرفی اماکن جغرافیایی از جمله معرفی بیش از 45 کشور اسلامی و کشورهایی که مسلمانان در آنجا اقلیت قابل توجه دارند، معرفی شهرها و بخشهای شیعه‌نشین، ادبیات فارسی و عربی با تأکید بر شعرا و ادبای شیعه، هنر و باستان‌شناسی در تاریخ و فرهنگ شیعه و معرفی کتابهای مهم نویسندگان شیعه نیز پرداخته شده است.

به گفته زهره شریفی، مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت مقالاتی که در دائرة‌المعارف تشیع آمده است اعم از کوتاه و متوسط و بلند همراه با ذکر دقیق منابع و ماخذ است به طوری که ذکر منابع یکی از ویژگیهای مهم این دائرة‌المعارف است و حتی مقالات دو سطری نیز خالی از ذکر منابع نیست.

غفاری نیز با اشاره به اینکه در نگارش مقالات دائرة‌المعارف تشیع بیش از 30 تن از نویسندگان و اهل تحقیق اغلب از استادان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها مشارکت داشته‌اند، گفت: با نظارت جناب آقای کامران فانی و جناب آقای بهاء‌الدین خرمشاهی، جلد 14 دایرة‌المعارف تشیع را ان‌شاءالله در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهیم کرد.

گفتنی است کار تألیف و تدوین دایرة‌المعارف تشیع از سال 61 آغاز و نخستین جلد آن در سال 1367 منتشر شد، دایرة‌المعارفی که استادان برجسته بسیاری در تألیف و تدوین مدخلهای آن از حوزه‌های گوناگون که به شیعه مرتبط است مشارکت داشته‌اند.

این دایرة‌المعارف پیش از این به کوشش فهیمه محبی، رئیس انتشارات شهید محبی منتشر می‌شد که با سرمایه همسر شهیدش دایرةالمعارف تشیع را تأسیس کرده ‌بود، دایرة‌المعارفی که هرچند در تألیف آن از اسلوب آکادمیک و متعارف دایرةالمعارف‌نویسی پیروی نشده است اما در نوع خود قابل استفاده پژوهشگران است.

همسر خانم محبی اولین خلبان ایران قبل از انقلاب بود که در جنگ به شهادت رسید و سعید محبی(فرزند وی) نیز که تا 18 سالگی در خارج از کشور به تحصیل مشغول بود با آغاز جنگ تحمیلی به ایران آمد و در ماههای اول دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ به شهادت رسید.

فهیمه محبی، رئیس دایرةالمعارف تشیع سال گذشته، پس از یک سال تحمل رنج ناشی از بیماری مهلک سرطان خون در چهارم بهمن ماه 1388 در سن 76 سالگی در گذشت.