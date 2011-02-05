به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرضیه فرشاد شنبه در آیین افتتاح مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا با اشاره به اینکه این مرکز زیر نظر بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: مراکز تخصصی مشاوره در اصفهان روز به روز افزایش پیدا میکند.

وی افزود: در سال جاری حدود 10 مرکز مشابه راه‌اندازی کرده‌ایم و موافقت اصولی برای 16 مرکز نیز گرفته شده است که تا نیمه‌های سال 90 آماده فعالیت می‌شوند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان افزود: برای نخستین بار مجوز تاسیس پنج مرکز تخصصی مشاوره توسط بهزیستی استان اصفهان صادره شده است.

وی با اشاره به رشد مراکز پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان بهزیستی بیان داشت: سیر تکاملی بهزیستی اصفهان در راستای تخصصی‌سازی پیش می‌رود.

فرشاد به مشاوره تلفنی که توسط بهزیستی انجام می‌شود اشاره کرد و افزود: مشاوره‌های مختلف از طریق شماره تماس 148 در سال 88 رشد بسیار خوبی پیدا کرد.

وی ادامه داد: مراکز خصوصی باید با شناخت آسیبهای اجتماعی به سمت ارائه خدمات مناسبتر به مردم پیش روند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: بهزیستی اصفهان به مراکزی مجوز فعالیت می‌دهد که توانمندی ارائه بهترین خدمات را به مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجوز دادن به یک مرکز، مسئولیتها را افزایش می‌دهد، گفت: انتظار داریم تا مراکز خصوصی در بحث نظارت همچنان همکاری مناسبی با بهزیستی داشته باشند.

فرشاد اضافه کرد: باید در بین مردم این فرهنگ به وجود بیاید که برای حل مشکلات خود به مراکز تخصصی درمانی و مشاوره مراجعه کنند.