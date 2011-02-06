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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۲

تشکیل 510 جلسه تفسیر قرآن از محل درآمد موقوفات در گیلان

تشکیل 510 جلسه تفسیر قرآن از محل درآمد موقوفات در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف گیلان گفت: با هدف ترویج فرهنگ دینی در سال جاری 510 جلسه تفسیر قرآن از محل درآمد موقوفات در استان برگزار و بیش از 40 هزار نشریه و جزوه در استان توزیع شد.

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تبیین بیش از پیش فرهنگ وقف از سوی مبلغان دینی و روحانیان در جامعه شد.

وی با اشاره به جایگاه‌ وقف در توسعه اقتصادی اظهارداشت: وقف یکی از بارزترین جلوه ‌های توسعه و بالندگی در نظام است که باید تلاش جدی برای احیای موقوفات و فرهنگ وقف انجام شود.
 
مدیرکل اوقاف گیلان همچنین از اعزام 127 مبلغ به مناطق مختلف گیلان به منظور ترویج فرهنگ دینی خبرداد و افزود: تقویت و ترویج مبانی دینی در جامعه راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه دهه فجر پاسداشت ارزشهای الهی و انسانی است که از سوی امام خمینی (ره) در جامعه احیا شد، گفت: این ایام فرصتی مناسب برای بیان اهداف عالیه انقلاب و جایگاه ولایت است.
 
اشکوری تاکید کرد: تمامی مردم و مسئولان و دستگاههای اجرایی وظیفه دارند برای صیانت از دستاوردهای انقلاب بیش از گذشته تلاش کنند.
 
وی یادآورشد: تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از پند و اندرز است و باید با تدبر در این تاریخ نسل آینده را در مقابل خدعه‌ های دشمنان بیمه کرد.
کد مطلب 1246398

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