تشکیل 510 جلسه تفسیر قرآن از محل درآمد موقوفات در گیلان

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تبیین بیش از پیش فرهنگ وقف از سوی مبلغان دینی و روحانیان در جامعه شد.

وی با اشاره به جایگاه‌ وقف در توسعه اقتصادی اظهارداشت: وقف یکی از بارزترین جلوه ‌های توسعه و بالندگی در نظام است که باید تلاش جدی برای احیای موقوفات و فرهنگ وقف انجام شود.

مدیرکل اوقاف گیلان همچنین از اعزام 127 مبلغ به مناطق مختلف گیلان به منظور ترویج فرهنگ دینی خبرداد و افزود: تقویت و ترویج مبانی دینی در جامعه راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دهه فجر پاسداشت ارزشهای الهی و انسانی است که از سوی امام خمینی (ره) در جامعه احیا شد، گفت: این ایام فرصتی مناسب برای بیان اهداف عالیه انقلاب و جایگاه ولایت است.

اشکوری تاکید کرد: تمامی مردم و مسئولان و دستگاههای اجرایی وظیفه دارند برای صیانت از دستاوردهای انقلاب بیش از گذشته تلاش کنند.

وی یادآورشد: تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از پند و اندرز است و باید با تدبر در این تاریخ نسل آینده را در مقابل خدعه‌ های دشمنان بیمه کرد.