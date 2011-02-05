استفاده از شرکتهای داخلی در اجرای پروژه های نفتی در دستور است

به گزارش خبررنگار مهر در اراک، سید مسعود میرکاظمی عصر امروز در مراسم آغاز ساخت دو خط لوله نفتی در استان مرکزی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه بایستی در حوزه تولید نفت و گاز 150 میلیارد دلار، در حوزه صنعت پالایش حداقل 20 میلیارد دلار، در حوزه گاز 15 تا 20 میلیارد دلار و همچنین در حوزه پتروشیمی حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

میرکاظمی تصریح کرد: برای اجرای پروژه های صنعت نفت شرکت ها می توانند کمتر از 20 درصد منابع داخلی استفاده کنند و بیش از 80 درصد منابع موردنیاز برای اجرای پروژه ها در این صنعت باید از دیگر منابع جذب شود.

وزیر نفت با بیان اینکه همه پروژه های صنعت نفت درآمدزا هستند، تاکید کرد: سود حاصل از سرمایه گذاری در توسعه صنایع نفت و گاز و برخی میادین نفتی کمتر از یک سال برگشت داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه نبود منابع داخلی نباید مانع از اجرای پروژه های صنعت نفت شود گفت: این پروژه ها به ویژه پروژه هایی که در میدان های مشترک تعریف شده ااند باید به مرحله اجرا برسد زیرا هر گونه تاخیر در اجرای این پروژه ها هزینه های بسیاری را تحمیل می کند.

میرکاظمی با بیان اینکه با بهره برداری از خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب ـ ری روزانه 450 هزار بشکه خوراک مورد نیاز پالایشگاه های کرمانشاه، شهریار، امام خمینی و شهید تندگویان تهران منتقل و تامین می شود، گفت: با ارسال نفت خام ترش و سنگین به این پالایشگاه ها می توانیم نفت خام سبک را برای صادرات اختصاص دهیم.