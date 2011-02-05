به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران با محوریت شهدای رسانه ای مازندران گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم تا دغدغه اصحاب رسانه برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه این دغدغه ها هنوز باقی است، افزود: سیاستهای حمایتی از رسانه ها صرفا برعهده اداره کل ارشاد نیست.

ابراهیمی با بیان اینکه فعالیت در زمینه رسانه حجم و گسترگی دارد، تصریح کرد: تمام دستگاه ها باید برای برطرف کردن دغدغه های خبرنگاران تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه روزنامه های استان باید چاپخانه مستقل داشته باشند اظهار داشت: در زمینه مطبوعات مکتوب، توجه به روزنامه ها در اولویت کار قرار گیرد.

معاون سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی خدمات دولت اقدام کنند، خاطرنشان کرد: ضمن اینکه نقد را نهی نمی کنیم اما در استان نیازمند آرامش و همدلی هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی رسانه ها برای پیدا کردن مخاطب ، مدیران را زیر سوال می برند یادآور شد: بدون استدلال و در نظر گرفتن عدالت ، زیر سوال بردن مدیر اشتباه است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران افزود: رسانه ها از دو طریق برجسته کردن خدمات مدیران و نقد منصفانه کردن در خصوص نقاط ضعف می توانند به صورت درست مخاطب جذب کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی نی خواهند در فضای رسانه ای کاسبی کنند اظهارداشت: رسانه ها توجه کنند که جریانی در تلاش است تا وحدت بین مسئولان استان را مخدوش کند و این افراد به دشمن کمک می کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه به زیر سوال رفتن مدیر ناکارآمد ، به زیر سوال بردن جمهوری اسلامی نیست خاطرنشان کرد: ناکارآمدی اشخاص را نمی توان به حساب کارآمدی نظام بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه ابراز برخی نمایندگان مبنی بر اینکه در استان برنامه نیست باعث تعجب ماست گفت:شخصا پشت تریبون چمهوری اسلامی عنوان می کنم که اینگونه اظهار نظرها کاسبی سیاسی است.

ابراهیمی با اشاره به عزل و نصب ها در استان و برخی نقدهای خارج از عدل و انصاف تصریح کرد:تیمی که برای دولت کار می کند باید هماهنگ باشند و این چارچوب مشخص است.

وی افزود: قبل از استاندار فعلی، مازندران رتبه بیستم را در مسکن مهر داشت و اکنون این رتبه به رده نخست رسیده که باید مرز بین انتقاد و تخریب باید مشخص باشد.

وی با بیان اینکه قصد خط کشی بین رسانه ها نداریم خاطرنشان کرد:عده ای تعمدا وظیفه پیدا کرده اند که بر خدمات دولت خدشه وارد کنند و این افراد را در بین گروه های اصلاح طلب و اصولگرا می توان یافت.

ابراهیمی اظهار داشت: رسانه ها می توانند در طراحی الگوی ایرانی اسلامی برای پیشرفت استان کمک کنند.