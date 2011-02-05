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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

22 هکتار اراضی ملی رودبار جنوب از تصرف زمین خواران خارج شد

22 هکتار اراضی ملی رودبار جنوب از تصرف زمین خواران خارج شد

کرمان - خبرگزاری مهر: جانشین دادستان رودبار جنوب با تاکید بر برخورد جدی با زمین خواری در این شهرستان از باز پس گیری 22 هکتار زمین از زمین خواران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج صادقی با تاکید برپیگیری مبارزه با زمین خواران با اشاره به آثار خوب راه اندازی دادگستری طی سه ماهه سوم سال جاری در این شهرستان گفت: با هماهنگی و همراهی دستگاههای متولی حفاظت از اراضی ملی و با قاطعیت دستگاه قضایی بیست و دو هکتار از اراضی ملی که توسط اشخاص فرصت طلب تصرف شده بود به بیت المال باز گشت.

وی تصریح کرد: طی همین مدت و با برنامه ریزیهای قضایی، انتظامی و امنیتی میزان جرائم خشن نیز چهل و سه درصد کاهش یافته است.

وی یکی از مهمترین برنامه های دادگستری رودبار را مبارزه با پدیده زمین خواری دانست.

این مسئول قضایی راه اندازی دادگستری در این شهرستان را نیز موجب افزایش امنیت و پیشرفت منطقه برشمرد.
 

کد مطلب 1246402

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