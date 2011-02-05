به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر شنبه با حضور در همایش وقف، احسان ماندگار که در آخرین روز از هفته وقف در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا امامزاده ها و بقاع متبرکه به مراکز مهم فرهنگی تبدیل شوند و از پتانسیل های گردشگری آنها نیز به درستی استفاده شود.



این مسئول در ادامه وقف را زمینه ساز رشد اجتماعی و فردی عنوان کرد و گفت: لازم است به امر وقف بیش از واقف اهمیت دهیم و به گونه ای عمل کنیم که خیرین بیش از گذشته به این امر نیکو و پسندیده جذب شوند.



وی در ادامه افزود: فرهنگ سازی کافی در امر وقف به اندازه کافی انجام نشده و این امر نیازمند افزایش کمی و ارتقای کیفی است.

این مسئول در ادامه گفت: دستگاههای ذیربط باید در خصوص امر وقف و معرفی این عمل پسندیده، همکاری و تعامل مطلوبی را با این دستگاه داشته باشند وشایسته است که این تعامل تداوم داشته باشد تا باعث قوت و پایداری این عمل نیکو و ارزشمند شود.



فرهادی تصریح کرد: باید موانع گسترش فرهنگسازی در امر وقف برطرف شود ضمن اینکه عملکرد مسئولان و مدیران وقفی به گونه ای باشد که مردم به وقف علاقه مند شوند.



استاندار البرز در ادامه یادآور شد: در این راستا باید به اهمیت امر وقف بیش از قبل واقف باشیم و به گونه ای عمل کنیم که خیرین به این عمل جذب شوند و وقف را در زمینه های مورد نیاز انجام دهند.



وی اظهار داشت: در استان البرز امامزاده های مهمی داریم که جنبه فرهنگی، مذهبی و گردشگری دارند و می توانیم از هر یک از این جنبه ها به درستی بهره مند شویم و ظرفیت ها را شکوفا کنیم.