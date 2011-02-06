محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 25 هزار و 693 تن کالای چمدانی به ارزش 32 میلیون و 500 هزار دلار از گمرکات گیلان به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 14 هزار و 600 تن بیشتر است.

وی عنوان کرد: در این مدت 540 هزار و 398 تن کالای غیرنفتی شامل محصولات نباتی، صنایع غذایی، محصولات معدنی، شیمیایی و پلاستیکی به ارزش 310 میلیون و 76 هزار دلار از گمرکات گیلان به جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، روسیه، عراق و ترکیه صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 32 هزار تن معادل شش درصد بیشتر است.

ناظر گمرکات گیلان گفت: همچنین در دی ماه سال جاری مقدار 490 هزار و 670 کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی از قبیل چای ، خرما، کشمش، پسته، سیب زمینی، نارنگی، کیوی و نهنج گل نسترن در مجموع به ارزش اقتصادی 51.39 میلیارد ریال از طریق گمرک بندرانزلی به کشورهای روسیه، ترکیه، لهستان، کنیا، انگلستان، قزاقستان، مولداوی، ازبکستان و هندوستان صادرشده است.

وی ادامه داد: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی هشت درصد و به لحاظ ریالی 52.7 درصد کاهش نشان می دهد.

بهبود آهنی یادآورشد: دراین مدت مقدار 37 هزار و 432 متر مکعب چوب از روسیه و از طریق گمرک انزلی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد کاهش داشته است.