به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این پروژه ها شامل افتتاح بلوار خلیج فارس اسدیه، سایت اداری اداره تربیت بدنی شهرستان درمیان، دفتر نمایندگی حج و زیارت شهرستان، محورکمر بندی شهر گزیک به میل 73 ، بند انحرافی و کانال انتقال آب روستای گاویچ بود که با بهره برداری از این پروژه ها یک هزار شهروند درمیانی از مزایای آن بهره مند شدند.

بلوار خلیج فارس اسدیه

بلوار خلیج فارس شهرستان درمیان با دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار از محل عتبارات استانی و 1800 متر زیرسازی و آسفالت به بهره برداری رسید.

سایت اداره تربیت بدنی شهرستان درمیان

سایت اداره تربیت بدنی شهرستان درمیان با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال و 459 مترمربع زیربنا به بهره برداری رسید.

محور مواصلاتی گزیک به میل 73

در اجرای این طرح 45 کیلومتر از محور شهر گزیک به میل مرزی 73 بهسازی و آسفالت به طول 8 کیلومتر احداث شده و اعتبار هزینه شده برای اجرای آن39 میلیارد ریال است.

بند انحرافی و کانال انتقال آب روستای گاویچ

بهره برداری از بند انحرافی و کانال انتقال آب روستای گاویچ را یکی دیگر از طرح های افتتاح شده یه دست معاون استاندار بود که به منظور ذخیره سازی آب جلوگیری از هدر رفت خاک حاصلخیز این ناحیه مرزی شهرستان درمیان احداث گردیده است.

ارتفاع 3.15 و طول 45 متر بند و احداث کانال انتقال آب به طول دو هزارمتر از مشخصات این طرح است که با اعتبار شش میلیارد و400 میلیون ریال احداث شده است.

دفتر نمایندگی حج و زیارت اسدیه و قهستان

افتتاح همزمان دفتر نمایندگی حج و زیارت در اسدیه و قهستان یکی دیگر از طرح های فرهنگی درمیان بود که با افتتاح این دو دفتر کلیه خدمات ثبت نام، آموزش و سازماندهی زائران بیت الحرام در درمیان و به نام شهرستان انجام می شود.