به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه و آغاز عملیات احداث پروژه های عمرانی در منطقه پردیسان که با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس و برخی دیگر از مدیران دستگاه‌های استان برگزار شد در سخنانی از راه‌اندازی مخزن 5 هزارمتر مکعبی پردیسان در ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار داشت: با بهره برداری از این مخزن ضمن اینکه فشار آب در منطقه پردیسان را به نقطه مطلوبی رساندیم توانستیم از خشکسالی نیز بدون بروز مشکل خاصی در این منطقه عبور کنیم.



مهند عبدالحمید توکلی بینا در بخش دیگری از سخنان خود پروژه عظیم مسکن مهر را نماد همت مضاعف و کار مضاعف دانست و با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وسیع شرکت آب و فاضلاب در خصوص مسکن مهر استان قم، ابراز داشت: 155 کیلومتر شبکه‌های اصلی و فرعی آب، 40 هزار متر مکعب مخزن ذخیره، یک باب تصفیه خانه فاضلاب و دو باب ایستگاه پمپاژ به منظور تامین آب و انتقال فاضلاب پروژه مسکن مهر طراحی شده است.



وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب طی ماه‌های گذشته حرکت بسیار سریع همراه با کیفیت را خود را آغاز کرده است که امروز کنلگ بخشی از این مجموعه فعالیت‌ها به زمین زده می‌شود.



توکلی بینا با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب در پنج جبهه کاری در منطقه پردیسان پروژه دارد، اظهار داشت: عملیات اجرایی در دو جبهه قبلا شروع به کار شده است و امروز نیز سه جبهه دیگر آن با حضور استاندار محترم و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استان قم آغاز به کار خواهد کرد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در ادامه به پروژه‌های در دست اجرای آبفای قم پرداخت و گفت: امروز همزمان عملیات ساخت مخزن 20 هزار متر مکعبی مهر یک با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال، اجرای خطوط 1000 و 1200 میلی‌متری اصلی انتقال آب با اعتباری بالغ بر 44 میلیارد ریال و اجرای خطوط 400 و 600 میلی‌متری انتقال آب با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال آغاز می‌شود.



وی اظهار داشت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت برنامه‌ریزی‌ استاندار قم، آمادگی داریم تا مخزن 20 هزار متر مکعبی مهر دو و خطوط فرعی آب را نیز تا پایان سال کلنگ‌زنی کنیم تا بتوانیم در زمان افتتاح پروژه‌های مسکن مهر آب را با پایداری بیشتری توزیع کنیم.