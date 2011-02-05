بستر شغلی فعالیت خبرنگاران در مازندران مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران در ساری افزود: پیامبران خبرنگار بوده و اخبار را از درگاه باریتعالی به بشریت ارزانی می کردند.

وی اظهار داشت: کسانی می توانند رسالت خبری را بر عهده بگیرند که بتوانند پا، چای پای پیامبران بگذارند.

ابراهیمی تصریح کرد: همان گونه که خبرنگار می تواند ادامه دهنده رسالت پیامبران باشد باید شتون و اخلاق حرفه ای خبرنگاری را هم رعایت کند.

وی با بیان اینکه خبر نباید به صورت فله ای باشد یادآور شد: باید به درستی خبر آگاهی داشت.

مدیرکل ارشاد مازندران خاطرنشان کرد: خبرنگاران از افراد داری برجستگی فکری و ذهنی هستند می توانند تاثیرگذار باشند.

ابراهیمی با بیان اینکه خبرنگاران رسالت بزرگی بر عهده دارند گفت: بستر کاری خبرنگاران باید مهیا شود.

وی افزود: چنانچه فردی خبرنگار است باید وضعیت بیمه اش مشخص باشد و اگرهم خبرنگار نیست تسویه حساب کنیم تا تکلیفش مشخص باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه خبرنگاری شغل نیست بلکه شم است تصریح کرد: کوشیده ام حرمت خبرنگاران را همه جا حفظ کنیم.

وی یادآور شد: باید به نوع قلم و رفتارمان احترام بگذاریم و رسانه جای تسویه حساب هیا نفسی، شخصی و هوایی نیست.

رئیس خانه مطبوعات مازندران در این مراسم گفت: از اهالی رانه که برای کار خود ارزش قائل نیستند گلایه مند هستم.

رستم دهقان افزود: بهتر بود برخی خبرنگاران به جای تجمع برای افتتاحیه پروژه ها، با حضور در این مکان اختتامیه جشنواره مطبوعات را پربارتر می کردند.

در پایان از خبرنگاران و گزارشگرانی که آثار خود را در بخش های مختلف خبر، مقاله، گزارش، تیتر و سایر عناوین ارائه کردند تقدیر شد.