تمامی بخش های نیروگاه علی آباد ساخت داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کی پور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در علی آباد افزود: عملیات احداث نیروگاه هزار مگاواتی علی آباد از فروردین سال 1387 در زمینی به وسعت 68 هکتار آغاز و با اعتباری بالغ بر 490 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.



وی افزود: این نیروگاه در شش واحد 162 مگاواتی نزدیک به یک هزار مگاوات برق تولید می کند که نیاز استان گلستان به 300 تا 400 مگاوات و مازاد برق تولیدی به استانهای مجاور صادر خواهد شد.

کی پور گفت: پس از افتتاح فاز گازی ، فاز سیکل ترکیبی این نیروگاه تا ظرفیت 1450 مگاوات برق از نفت گاز و میعانات گازی با اعتباری افزون بر 450 میلیون یورو آغاز خواهد شد.

فرماندار علی آباد کتول گفت: در عملیات ساخت نیروگاه 800 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته اند که با بهره برداری این نیروگاه 130 نفر متخصص و 60 نفر نیروی انسانی بکارگیری خواهند شد.

علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.

