به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه علاوه بر نمایش کتاب، عکس و روزشمار مطبوعات دوران شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357، اسناد ارزشمندی نظیر اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره) و بیانیه ها و قطعنامه های تظاهر کنندگان و سازمان ها و نهادها در حمایت از انقلاب اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

محمدهادی زاهدی مدیر کل کتابخانه آستان قدس رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که گنجینه کم نظیری از عکس های قدیمی در مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی نگهداری می شود، مجموعه ای ارزشمند از عکس های دوران انقلاب اسلامی انتخاب و در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی به عناوین برخی از عکسها مانند سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع مشتاقان انقلاب اسلامی در نوفل لوشاتو فرانسه، سخنرانی مقام معظم رهبری مقابل دادگستری مشهد، حضور آیت الله واعظ طبسی و آیت الله شیرازی در جمع تظاهر کنندگان، راهپیمایی علما و روحانیون مشهد، راهپیمایی خدام آستان قدس رضوی، پیوستن همافران نیروی هوایی مشهد به جمع تظاهر کنندگان در خیابان مشهد، که در این نمایشگاه درمعرض دید عموم قرار گرفته اشاره کرد.

زاهدی افزود: یکی از تابلوهای بسیار دیدنی این نمایشگاه تصویر بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که در راهپیمایی های مردمی دوران انقلاب اسلامی پیشاپیش تظاهرکنندگان حمل می شده است.

نمایشگاه "طلیعه فجر انقلاب" که یادآور رشادت ها و پایمردی های فجر آفرینان انقلاب اسلامی است همه روزه 16 تا 23 بهمن ماه از صبح تا شب در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پذیرای عموم علاقمندان به آثار تاریخی، فرهنگی، دینی و مذهبی است.