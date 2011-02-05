مشعل گاز در 3 روستای بابل روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز مازندران بعد از ظهر شنبه در مراسم گازرسانی به روستای چمازکلا با بیان اینکه کارهای عمرانی پس از انقلاب شدت بسیار خوبی گرفت،افزود:پیش از انقلاب هیچ گونه خدمت رسانی در حوزه گاز وجود نداشت و هرکاری که در حوزه گاز انجام شده مربوط به پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است.

محسن عرب مقصودی تصریح کرد:همه تلاش ما و مجموعه شرکت گاز استان این است که هرچه بیشتر در جهت گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بر گازرسانی به روستاهای باقی مانده تاکید داریم و امیدواریم با تخصیص منابع مالی این روستاها نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

عرب مقصودی ادامه داد:7 روستا در شهرستان بابل آماده افتتاح هستند که 3 روستا امروز و 4 روستای باقی مانده در بخش لاله آباد تا پایان دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

وی افزود:با بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستاهای چمازکلا،دریکنده و کبودکلا ، 457 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

عرب مقصودی تحقق پروژه گازرسانی به 3 روستای فوق را نیازمند 15 هزار و 753 متر لوله گذاری ،نصب 411 علمک گاز روی شبکه و صرف بیش از 7 میلیارد ریال هزینه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم منطقه پشت سیم بابل نیز به زودی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران یادآور شد: در مجموع 220 میلیارد ریال برای پروژه های گازرسانی به شهرستان بابل در نظر گرفته شده است.

در دهه فجر سال جاری با بهره برداری از 36 پروژه روستایی با اعتبار 66 میلیارد ریال و 154 هزار متر لوله گذاری،4 هزار و 758 خانوار روستایی استان مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.



