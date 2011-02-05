به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "شیخ حمید الاحمر" گفت : اظهارات "علی عبدالله صالح" درباره موروثی نکردن حکومت، با سیاست کنونی که در نهادهای ارتش و نیروهای امنیتی وجود دارد، متناقض است.

وی افزود: ما خواستار بازنگری در ساختار نهادهای نظامی،امنیتی هستیم تا اصل مشارکت ملی تحقق یاید. رئیس جمهوری درباره آزادی بیان، دوگانه برخورد می کند، زیرا قبل از برپایی تظاهرات از آزادی حرف می زند، اما پس از آن شروع به تهدید می کند.

الاحمر تصریح کرد: عبدالله صالح هیچ امتیازی نداده است و آنچه بیان کرده است نوعی اعتراف به اشتباهاتش بوده است. مردم عادی گمان می کنند که وی به خواسته های مخالفان جامه عمل پوشانده است درحالی که وی وعده های زیادی قبل از این داده بود و هرگز به آن عمل نکرد.

وی تاکید کرد: نهادهای مدنی نقش مهمی در همه زمینه های ایفا کردند. آنها نقش فعالی در روند سیاسی داشته اند و در راستای تحقق خواسته های مردم عمل کرده اند.

الاحمر اظهار داشت : با وجود تلاشهای رژیم برای تضعیف جامعه مدنی و کنار زدن آن، مردم یمن توانستند که سازمانهای مدنی را ایجاد کنند.

شایان ذکر است که کمیته گفتگوهای ملی از 120 شخصیت که در میان آنها وزیران سابق و شخصیتهای اجتماعی و فراکسیون اللقاء المشترک که نماینده احزاب فعال یمنی است، وجود دارد.