شکست صدرنشین لیگ اتفاقی نبود/ ذوب آهن حرفی برای گفتن نداشت

نادر فریاد شیران که پس از برتری 2 بر صفر عصر امروز شنبه تیمش برابر ذوب آهن در اصفهان با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود : تیم ما بسیار آگاهانه مقابل ذوب آهن بازی کرد و با بستن عمق دفاع و کناره های زمین حریف را زمین گیر کرد بطوری که تیم ذوب آهن در زمین خودش حداقل موقعیت گل را بدست آورد.

فریاد شیران افزود : تیم ما درنیمه اول شروع خوبی داشت و درهمان دقایق ابتدایی موقعیت های گلزنی خوبی نصیب کریم انصاریفرد و و میلاد غریبی شد که با بدشانسی از دست رفت اما فرصت طلبی انصاریفرد ما را در نیمه اول پیش انداخت.

مربی سایپا اضافه کرد : در نیمه دوم ذوب آهن برای جبران گل بازی پرفشاری را ارائه کرد ولی حملات این تیم بیشتر حالت احساسی داشت ولی بازی خوب مدافعین ما باعث شد با کنترل حملات حریف روی ضد حمله به گل دوم برسیم تا به یک برد بیرون از خانه با ارزش دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: دراین مسابقه روند کلی بازی در اختیار تیم ما بود و ذوب آهن حرفی برای گفتن نداشت و ما از هر نظر برتر از تیم پرمهره ، منظم و تاکتیکی ذوب آهن بودیم.

فریاد شیران با بیان اینکه تیم سایپا از تعطیلات نیم فصل نهایت استفاده را در رفع نقاط ضعف و آمادگی تیمی خود داشته و این آمادگی باعث کسب چنین نتیجه جالبی بوده است، اظهار داشت: در وقفه 40 روزه لیگ تمرینات منظمی را پشت سرگذاشتیم و این روند را در بازیهای دور برگشت ادامه خواهیم داد و به رده های بالاتر جدول صعود خواهیم کرد.

مربی سایپا تاکید کرد: کسب 7 امتیاز از 4 مسابقه ( دو برد و یک تساوی و یک شکست) دور برگشت نتایج خوبی برای تیم پایین جدولی سایپا محسوب می شود و مطمئن باشید این روند را در مسابقه هفته آینده مقابل ملوان هم ادامه خواهیم داد.