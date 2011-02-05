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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

گوهردهی خبر داد:

16 پروژه عمرانی در شهرکهای صنعتی مازندران افتتاح می شود

16 پروژه عمرانی در شهرکهای صنعتی مازندران افتتاح می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: 16 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در شهرکهای صنعتی مازندران افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم گوهردهی گفت: برای اجرای این پروژه ها، 580 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: این پروژه ها در بخش زیرساخت های شهرکها و نواحی صنعتی نظیر احداث جاده ورودی، تصفیه خانه های صنعتی، جدول گذاری، اجرای شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات و تجهیز چاه آب در شهرکهای صنعتی ساری، کیاسر، آمل، بهشهر، سلمانشهر، محمودآباد و نواحی صنعتی سنگتاب و گلوگاه اجراء شده است.

وی تصریح کرد: در راستای اهداف دولت خدمتگزار و به منظور ترغیب و جلب مشارکتهای هرچه بیشتر صنعت گران برای سرمایه گذاری، ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی  و جهت تسریع در تجهیز و تکمیل زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان و فراهم کردن شرایط استقرار واحدهای صنعتی، این شرکت با توجه به منابع مختلفی که در اختیار دارد با تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، برای رفع موانع سرمایه گذاری در استان گام برمی دارد تا با راه اندازی و رونق تولید، روند رو به رشد اشتغال را در منطقه نظاره گر باشیم.

کد مطلب 1246417

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