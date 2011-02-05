80 درصد واحد صنعتی گلستان گازدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سگدوینی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح های گازرسانی استان افزود: تا آغاز دهه فجر80 درصد شهرک های صنعتی استان از نعمت گاز بهره مند بودند.

وی اظهار داشت: با تلاش مجموعه گاز گلستان از مجموع 417 واحد صنعتی مستقر در 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان تا آغاز دهه فجر تعداد 333 واحد تولیدی گاز دار هستند که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیازصنایع به سوخت گاز مقرر شد تا پایان سال جاری 94 درصد واحد های صنعتی را از نعمت گاز بهره مند سازیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان در ادامه گفت : تلاش داریم با همکاری دو شرکت انشاء ا... در سال 90 تمام واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی از نعمت گاز برخوردار شوند تا این خدمات بتواند تاثیر مطلوب و بسزائی را در چرخه اقتصادی استان بهمراه داشته باشد و شاهد رشد ، توسعه و شکوفائی استان باشیم.

سنگدوینی بیان داشت: یکی ازمواردی مهمی که مستقیما در توسعه چرخه اقتصادی استان نقش موثری ایفا می نماید واحد های صنعتی و بویژه شهرکها هستند که بعنوان واحدهای تولیدی دریک مکان تحت عنوان شهرک صنعتی متمرکزشده و به تولید مشغول هستند، بنابراین برای شتاب در تولید نیاز به سوختی مطمئن و مستمر دارند تا ضمن تولید محصول، آلودگی کمتری داشته و به محیط زیست خسارتی وارد نکند.



وی فزود: تلاش داریم تا با بهره گیری از پتانسیلهای موجود هر چه سریعتر به شهرک ها گاز رسانی کنیم تا زمینه های رشد استان فراهم شود که دراین رابطه امروز با حضوراستاندار معزز استان و مسئولان ذیربط شاهد آغاز گاز رسانی به یکی از این شهرکها هستیم.