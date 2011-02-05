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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

شهرداری تبریز را در خانه اش شکست می دهیم

شهرداری تبریز را در خانه اش شکست می دهیم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه مس کرمان با اشاره به آمادگی مطلوب بازیکنان این تیم گفت: شهرداری تبریز را همچون دور رفت در خانه اش شکست خواهیم داد.

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به تمرینات فشرده و آمادگی بازیکنان مس کرمان گفت: مس تیمی بدون حاشیه است که تنها هدفش موفقیت در لیگ برتر و کسب امتیاز در همه بازی ها است.

وی گفت: بازیکنان مس شکست هفته گذشته را فراموش کرده اند و همه متحد شده اند که حداکثر امتیاز در تبریز را کسب کنند.

وی با اشاره به کادر فنی مقتدر و بازیکنان خوب مس گفت: هدفی جز حضور در بالای جدول نداریم و تمام تلاش خود را در این زمینه بکار میگیریم.

مدیرعامل مس کرمان ادامه داد: تمرینات خوبی طی هفته گذشته برگزار شده است و کادر فنی نقاط ضعف و قدرت تیم را به بازیکنان گوشزد کرده است.

وی در خصوص نتیجه نیم فصل اول و شکست سنگین شهرداری تبریز در کرمان افزود: آن پیروزی موجب روحیه بالای بازیکنان مس شده است و امیدواریم بتوانیم این نتیجه را بار دیگر تکرار کنیم.

کد مطلب 1246420

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