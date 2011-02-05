تردد نیمی از رانندگان اصفهانی بر روی خطوط است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا طهانیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راه هایی که خط کشی شده وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و سپس با رعایت حق تقدم وسایل نقلیه‌ای که در خطوط کناری در حرکت هستند وارد خط های عبور دیگر شوند.

وی اظهار داشت: متاسفانه حرکت بین خطوط به ویژه در مواقعی که ترافیک سنگین می‌شود، از سوی رانندگان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این مسئله خود کند شدن ترددها، کاهش ایمنی و افزایش احتمال تصادفات را به دنبال دارد از این رو منجر به محو شدن خطوط می گردد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کنترل و نظارت بر حرکت بین خطوط خودروها امکان پذیر نیست و رانندگان با اعمال قوانین، می‌توانند سبب روانی ترددها، افزایش ظرفیت معابر و افزایش ایمنی در ترددها شوند، افزود: با به کارگیری سیستمهای هوشمند و سیستم پردازش تصویری نمی‌توان، اینگونه تخلفات را در بزرگراه‌ها کنترل کرد.

طهانیان تصریح کرد: شاید تصور عمومی بر این باشد که در هنگام ترافیک مثلا ایجاد پنج لاین حرکتی به جای سه لاین تعیین شده در یک بزرگراه می‌توانند سبب شود که حجم بیشتری خودرو در طول بزرگراه در تردد باشند و سریعتر به مقصد برسند اما این مسئله تنها سبب پیچیده شدن گره ترافیک، کندی ترددها و حتی بروز تصادفات می‌شود و تجربه نشان داده هنگامی که قوانین اجرا می‌شود تسریع در حرکتها و افزایش ایمنی در تردد ها را شاهد خواهیم بود.

وی درباره وضعیت خط کشی خیابانهای سطح شهر گفت: خط کشیهای داخل شهر دارای ویژگی ماندگاری است اما مشکل موجود رویت پذیری خط کشیهاست که به دلیل عبور خودروها از خطوط این مشکل ایجاد می‌شود.

وی شرایط اقلیمی و آسفالت شهر اصفهان را در خط کشی معابر بسیار تاثیر گذار دانست و ادامه داد: میزان دفعات خط کشی معابر شهر اصفهان دوبار در سال با هزینه‌ای حدود 20 میلیارد ریال است.

مشاور حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان همچنین از شهروندان خواست از روی خطوط سطح معابر رانندگی نکنند و بین خطوط تردد نمایند تا خط کشی‌های معابر این شهر که از حساسیت بالایی بر خوردار است بر اثر قرار گرفتن بین آسفالت و چرخ خودرو دچار آسیب نشود همچنین وضعیت آلودگی هوا و میزان آلاینده ها در شهر اصفهان به خصوص ذرات معلق آنچنان زیاد است که علاوه بر تهدید سلامتی شهروندان موجب ناپدید شدن خط کشی معابر می شود.

میانگین پایداری خط کشیها در اصفهان 25 روز است

وی تاکید کرد: با تمامی تلاشها و فعالیتهایی که از نظر ارتقای کیفیت رنگ و خط کشی معابر شهر اصفهان داشته‌ایم به دلیل وجود حجم بالای ذرات معلق و‌ آلاینده‌ها در هوای شهر میانگین پدیدار بودن خطوط ترافیکی معابر تنها 25 روز است و به واسطه عوامل مختلفی که مهمترین آن آلودگی هوا و کیفیت آسفالت خطوط ترافیکی پنهان و پس از بارندگی سطح معابر دوباره پدیدار می‌شوند.