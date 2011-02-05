به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست عصر امروز راه آهن برابر صبای قم گفت: بازی بسیار خوب و محکمی را از دو تیم شاهد بودیم که در این بین برخی از بازیکنان صبا انگیزه بالاتری برای موفقیت داشتند که این مسئله دلایل مختلفی داشت که یکی از آنها حضور مقابل تیم سابقشان بود.

وی اضافه کرد: متاسفانه تعطیلات لیگ به تیم ما لطمه زد و در شرایطی که راه آهن در اواخر نیم فصل نتایج خوبی را به دست آورده بود با این تعطیلات دچار مشکل شد. در مجموع این تعطیلات روی تیم ما تاثیر منفی گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطرنشان کرد: صبا تیم با تجربه ای بود و من به بازیکنانم تاکید کردم اگر مقابل این تیم گل نخست را دریافت کنیم کارمان سخت می شود. ما در نیمه اول خوب بودیم اما در نیمه دوم بازی دست آنها بود.

تارتار در ادامه در خصوص صحنه های مشکوک به پنالتی در این دیدار افزود: در اوایل بازی و اواخر نیمه نخست دو صحنه مشکوک به پنالتی رخ داد که کارشناسان در خصوص آن باید اظهار نظر کنند. امیدوارم داوری تاثیری در نتیجه بازی نگذاشته باشد.

وی ناهماهنگی های بین کادر داوری در این دیدار را قابل توجه دانست و تصریح کرد: داور می توانست در یک صحنه داود حقی را به خاطر حرکت خطرناک اخراج کند. البته امیدوارم با حضور حسین عسگری در راس کمیته داوران نظارت بیشتری روی داوری ایجاد شده و مطمئنم با حضور ایشان معضلات داوری کمتر می شود.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در مورد اشتباهات بازیکنانش خصوصا در نیمه دوم اظهار داشت: تیمی در خانه بازی می کند وقتی عقب می افتد از لحاظ روحی دچار مشکل شده و بازیکنان نمی توانند با کیفیت خوبی به بازی ادامه دهند ضمن اینکه کیفیت بد و لغزندگی زمین هم در نتیجه گیری تیم ما تاثیرگذار بود.

تارتار در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنانش با مدیر عامل باشگاه مشکلی دارند گفت: ما تنها مشکل مالی داریم اما با شناختی که من از بازیکنان دارم باید بگویم آنها هیچ وقت کم فروشی نکرده و با تمام وجود بازی می کنند. امروز هم اگر باختیم آنها با شرف و غیرت بازی کردند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و صبای قم از هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر که عصر امروز شنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار شد با برتری 2 بر صفر صبا به پایان رسید.