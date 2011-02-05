به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدارسیون نابینایان که عصر امروز شنبه با کسب 30 رای به عنوان رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان انتخاب شد گفت: من از نامزدهای دیگر هم دعوت می کنم تا ما را از نظرات خود بهره مند سازند. در فدراسیون نابینایان و کم بینایان به روی همه باز است و ما از هر نظر و پیشنهاد سازنده ای استقبال می کنیم.

وی افزود: من 20 سال است که در عرصه ورزش فعالیت می کنم ودر این خصوص تخصص پیدا کرده ام. شغل اصلی من پزشکی است اما پدرم همواره به من می گفت که چرا این همه به ورزش توجه نشان می دهم در حالی که حرفه اصلی من نیست و این نشان می دهد که من از ورزش نمی توانم جدا شوم. امیدوارم در سمت رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در 4 سال پیش رو خدمات ارزنده ای را در این بخش به کار بندم.

مسجدی در پایان گفت: من در بازی های پاراآسیایی گوانگجو به عنوان میهمان حضور پیدا کردم و شاهد درخشش ورزشکاران نابینا و کم بینا بودم. باید بگویم که این درصد ورزش کشور از پتانسیل بالایی برخوردار است و ما امیدواریم که در بازیهای پاراالمپیک لندن به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.