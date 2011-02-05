به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، عصری با شعر با موضوع زن و انقلاب اسلامی بعد از ظهر یکشنبه 17 بهمن ماه در سالن اجتماعات حوزه هنری استان مازندران برپا خواهد شد.

فاطمه مدانلو مسئول واحد آموزش حوزه هنری مازندران گفت: این برنامه با هدف گرامی داشت دهه فجر، زن و انقلاب اسلامی توسط بانوان شاعر این مرکز برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: در این عصری با شعر، مدیر کل امور بانوان استان نیز پیرامون این موضوع به سخنرانی خواهند پرداخت.

علاقمندان جهت حضور در این مراسم می توانند به آدرس ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.