به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین محمدی در حاشیه بهره برداری از این طرح ها اظهار داشت: در این ایام بهره برداری از دو پروژه ساختمان اداری و گازرسانی به یک ناحیه صنعتی در استان همدان نیز انجام می شود.

محمدی با بیان اینکه بیش از 132 میلیارد و 968 میلیون ریال برای اجرای 36 پروژه گاز رسانی استان همدان هزینه شده است، افزود: در این راستا افزون بر 226 هزار و 431 متر شبکه و خطوط اجرا شده است.

وی گفت: در این طرحها با نصب تعداد پنج هزار و 15 علمک افزون بر پنج هزار و 237 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان همچنین از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 17 روستا در استان همدان خبر داد و گفت: اجرای این پروژه ها هزینه ای افزون بر 27 میلیارد و 298 میلیون ریال در بر داشت.

محمدی گفت: در گازرسانی به روستاها بیش از 71 هزار و 869 متر شبکه و خطوط انتقال گاز و هزار و 490 عدد علمک به منظور تحت پوشش قرار گرفتن خانوارها نیاز است.