رسیدگی به 12 میلیون نسخه پزشکی در 10 ماه گذشته در البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر محمدمهدی باباخانی ظهر شنبه در نشستی خبری به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج سخن می گفت، تصریح کرد: از این میزان نسخه، 81.60 نسخه مربوط به بیماران بستری شده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بیمه تامین اجتماعی استان البرز میزان 652 میلیارد ریال برای رسیدگی به بیش از 12 مورد نسخه پزشکی پرداخت کرده و مبالغی نیز به حساب مراکز درمان سرپایی واریز شده است. رقم پرداختی به مراکز بستری نیز بیش از 200 میلیارد ریال است.

به گفته این مسئول، 1252 پزشک، 15 بیمارستان، 485 داروخانه، 112 آزمایشگاه و پاتوبیولوژی، 89 رادیولوژی و سونوگرافی، 90 درمانگاه و پلی کلینیک، 50 مرکز درمانی متفرقه و... طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی استان البرز برای خدمات رسانی به شهروندان هستند که جمع آن به 2098 مورد می رسد.



نگاهی به آمار پزشکان شاغل در مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی



مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت 131 پزشک عمومی، 172 پزشک متخصص، 28 دندانپزشک و 34 داروساز و متخصص علوم آزمایشگاهی در مراکز درمانی تحت پوشش این مجموعه اشاره کرد و گفت: در بعد نیروی انسانی نیز 390 نیروی زیردیپلم، 673 نیروی دیپلمه، 213 نیروی کاردانی، 581 نیروی کارشناسی، 15 نیروی کارشناسی ارشد و 366 نیروی با تحصیلات دکترا در حال فعالیت هستند که در مجموع تعداد پرسنل شاغل به 2238 نفر می رسد.

راه اندازی بخش دیالیز موسسه خدمات درمانی البرز با 10 تخت، تفویض اختیار به واحدهای درمانی در مسیر ارتقا کیفیت خدمات درمانی و کاهش تصدی گری ستادی، موافقت با بازنشستگی و جا به جایی حدود 50 نفر از همکاران ستاد مدیریت و واحدهای تابعه، پایش عملکرد کمی و کیفی واحدها بر مبنای 20 شاخص هدف، بروز رسانی معوقات مراکز طرف قرارداد، اجرای سیستم نوبت دهی تلفنی و کانیزه، تمدید استقرار سیستم مدیریت کیفیت ارائه خدمت و... از دیگر عملکرد مدیریت تامین اجتماعی استان البرز در 10 ماهه نخست سال جاری است.