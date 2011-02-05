گیلان میزبان نمایش عروسکی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

منصورایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج شهر رشت، آستانه اشرفیه، لاهیجان و بندرانزلی نیز میزبان این نمایش های عروسکی هستند، افزود: این جشنواره که از عصر (امروز) شنبه آغاز شد، شش تئاتر عروسکی در سه بخش خیابانی، صحنه ای و خمیه شب بازی بصورت گردشی در بین این پنج شهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: افتتاحیه این جشنواره چهارشنبه بیستم بهمن ماه سال جاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین دهه فجر را الهام بخش سایر ملتها دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران در نوع خود منحصر به فرد و ویژه است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی پدیده ای الهی بود که در قرن اخیر جهان استکبار را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مستضعفان عالم روشن کرد.

ایمانی یادآور شد: انقلاب اسلامی با رهبرانی شایسته همچون امام خمینی (ره) و خلف صالحش مقام عظمای ولایت توانسته به الگویی برای جهانیان تبدیل شود.