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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰

گیلان میزبان نمایش عروسکی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

گیلان میزبان نمایش عروسکی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: نخستین بار جشنواره بین المللی تئاتر فجر امسال با مشارکت اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی در گیلان برگزار می شود.

منصورایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج شهر رشت، آستانه اشرفیه، لاهیجان و بندرانزلی نیز میزبان این نمایش های عروسکی هستند، افزود: این جشنواره که از عصر (امروز) شنبه آغاز شد، شش تئاتر عروسکی در سه بخش خیابانی، صحنه ای و خمیه شب بازی بصورت گردشی در بین این پنج شهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: افتتاحیه این جشنواره چهارشنبه بیستم بهمن ماه سال جاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین دهه فجر را الهام بخش سایر ملتها دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران در نوع خود منحصر به فرد و ویژه است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی پدیده ای الهی بود که در قرن اخیر جهان استکبار را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مستضعفان عالم روشن کرد.

ایمانی یادآور شد: انقلاب اسلامی با رهبرانی شایسته همچون امام خمینی (ره) و خلف صالحش مقام عظمای ولایت توانسته به الگویی برای جهانیان تبدیل شود.

کد مطلب 1246430

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