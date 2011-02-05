پرسپولیس برابر صنعت نفت پیروز شد/ بازگشت شاگردان دایی به جمع مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از رقابتهای روز نخست هفته بیست و یکم لیگ برتر عصر امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر صنعت نفت به پیروزی رسید تا به لطف این پیروزی 33 امتیازی شود و مجددا به جمع تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی بازگردد.

در این دیدار که در حضور کمتر از 5 هزار تماشاگر به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، مازیار زارع در دقیقه 45 از روی نقطه پنالتی و هادی نوروزی در دقیقه 52 برای پرسپولیس گل زدند تا شاگردان دایی بازگشت به لیگ برتر را با پیروزی پشت سر بگذارند.

پرسپولیس هر چند در جدول رده بندی صعود نکرد و همچنان در رده ششم قرار گرفت اما با 33 امتیازی به یک امتیازی استقلال رسید و باید منتظر دیدار روز یکشنبه این تیم برابر استیل آذین باشد. دیدارهای باقیمانده لیگ برتر در هفته بیست و یکم طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

یکشنبه - 17 /11/89

* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: محمد حسین اسدی، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: علیرضا شیخی

ناظر: فریدون اصفهانیان



* استیل آذین - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزرشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: فرشید افشار

ناظر: غلامرضا بهروان