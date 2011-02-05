مشکلات تاسیسات ورزشگاه آزادی برای خبرنگاران/ اهانت آبادانی ها به داور!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار عصر امروز شنبه تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان که به برتری 2 بر صفر سرخپوشان انجامید، خبرنگاران قصد رفتن به تونل ویژه مصاحبه با بازیکنان را داشتند که به دلیل مشکلاتی که دو هفته پیش برای تاسیسات این ورزشگاه بوجود آمده بودند موفق به این کار نشدند. مسئولان راه ورودی به این تونل را بسته بودند.

با این وجود خبرنگاران تلویزیون که کنار زمین حضور دارند از تونل ضلع جنوبی موفق به گفتگو با بازیکنان پرسپولیس و صنعت نفت شدند اما خبرنگاران رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها از این مهم بازماندند.

در پایان دیدار امروز هواداران تیم فوتبال صنعت نفت به قضاوت محسن ترکی اعتراض کردند و شعارهایی را علیه وی سردادند که بخشی از این شعارها جنبه توهین زننده به وی را داشت.