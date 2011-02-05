به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عسگری عصر شنبه در حایه اجرای طرح های تعاون استان افزود: هم اکنون ساخت 600 هزار واحد مسکونی نیز در مرحله اسکلت و سقف قرار دارد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که تاکنون 120 هزار واحد مسکن به متقضایان تحویل داده شده است.

وی خاطرشان کرد: تا پایان سال آینده هم این میزان به یک میلیون واحد مسکونی می رسد.

عسگری بیان داشت: یک میلیون و 300 هزار واجدشرایط این طرح در 7 هزار و 600 تعاونی در کشور سازماندهی شده اند و 500 هزار نفر هم به صورت گروهی فعالیت می کنند.

در ایام دهه فجر 14 طرح تعاونی در گلستان کلنگ زنی و افتتاح می شود.