نمایشگاه دستاوردهای هسته ای ایران در بابل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محسن جهانشاهی رئیس پژوهشگاه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل عصر شنبه در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای ایران اظهار داشت: علوم پایه بسترمناسبی برای فعالیت‌های هسته‌ای است.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان دانشگاه در دانشکده علوم پایه باید بستری مناسب برای فعالیت‌های متنوع و کاربردی ایجاد کنند تا متخصصان زبده و جوان دانشگاه در رشته فیزیک، فیزیک لیزری و حوزه‌های مستقیم و غیر مستقیم انرژی هسته‌ای سرویس‌های لازم را ارائه دهند‌.

رئیس پژوهشگاه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل به سفر سوم ریاست جمهوری به مازندران اشاره و تصریح کرد: در سفر سوم هئیت دولت به مازندران، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مازندران به عنوان ذرات خانه فناوری نانو در کشور نام برد که این امر بیانگر استعدادهای بالای اساتید و دانشجویان مازندران است که برای رشد و اعتلای اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند.

وی بیان داشت: دانشگاه صنعتی بابل در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله انقلاب که در مصلی تهر ان برگزار شد رتبه نخست فناوری نانو کشور را کسب کرد.

جهانشاهی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در طی سه سال گذشته در زمینه فناوری نانو، سلول‌های بنیادی، هوافضا و انرژی‌های نو هسته‌ای گام‌های بسیار موثری برای رشد و توسعه کشور برداشته است.

سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای سازمان اتمی ایران از 16 بهمن در دانشگاه صنعتی بابل افتتاح و تا 20 بهمن ماه ادامه دارد.