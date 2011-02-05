به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مرتضی موسی خانی عصر شنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 870 هزار دانشجوی متقاضی ثبت نام در دوره های کارشناسی ارشد در کشور وجود دارد که تاسیس واحدهای علوم و تحقیقات در کشور در راستای جلوگیری از خروج جوانان و مقابله با تهدیدات فرهنگی جوانان کشور صورت می گیرد.

وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه های مختلف در دانشگاه افزود: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در حال حاضر با 25 هزار دانشجو پذیرای یک چهارم دانشجویان استان قزوین است در حالی که بقیه دانشجویان این استان در50 دانشگاه دیگر در حال تحصیل هستند.

موسی خانی خاطرنشان کرد: این دانشگاه در کمتر از 19 سال فعالیت خود در حالی که از دانشگاه های دیگر سابقه کمتری دارد به لطف حمایت های آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین، مسئولان استان و مدیران پرتلاش این دانشگاه در حال حاضر از نظر شاخص های عمرانی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی در استان و کشور پیشرو است.

وی یکی از وظایف مهم دانشگاه ها را فعالیت گسترده در امور فرهنگی دانست و تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و راهنمایی های امام جمعه قزوین یکی از دانشگاه های پیش رو در حوزه فرهنگی بشمار می رود.

درادامه حجت الاسلام فرید مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از دست آوردهای مهم انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی که با حمایت امام (ره) انجام شد، سد محکمی به نام کنکور در کشور برداشته شد و این دانشگاه در حال حاضر به مکانی برای بالندگی جوانان کشور تبدیل شده است.

وی به پیشرفت ها و موفقیت های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سطح استان و کشور اشاره کرد وافزود: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی رئیس دانشگاه و همکاران وی گام های بزرگی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برداشته شده و در حال حاضر با پیشرفت در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی دست آوردهای بزرگی برای نظام به ارمغان آورده و باعث افتخار استان قزوین شده است.

حجت الاسلام فرید گفت: کسب عنوان برتر کشور در زمینه ستاد اقامه نماز در بین دانشگاه های آزاد و دولتی، برگزاری جلسات مختلف نشست هم اندیشی استادان و فعالیت های گسترده در زمینه فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی نشان از حرکت روبه رشد دانشگاه در مسیر تعالی است.

در ادامه حجت الاسلام صفی خانی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در این دانشگاه پرداخت و گفت: کسب عناوین برتر در زمینه هایی همچون نماز، نهج البلاغه، برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت با حضور بیش از دو هزار و500 دانشجو، استاد و کارمند، کسب هفت مقام کشوری در زمینه های قرآن و عترت، نهج البلاغه، تفسیر قرآن، برگزاری مسابقات خوشنویسی از حدیث سلسلهٌ الذهب، برگزاری جلساتی با عنوان قرآن معجزه جاوید، کسب رتبه برتر دانشگاه آزاد اسلامی در بخش نماز در بین دانشگاه های دولتی و آزاد، برگزاری سخنرانی با حضور دانشمندان و استادان مطرح کشور در دانشگاه، اعزام دانشجویان برای دیدار با مراجع عالیقدر، برگزاری گردهمایی بزرگ علما و روحانیون استان، اعزام هیئت دانشجویی محبان اهل بیت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مشهد مقدس و تدوین و انتشار کتابچه ضوابط پوشش و الگو قرار گرفتن این کتاب در سطح کشور، برگزاری جلسات مشاوره با دانشجویان قسمتی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است.