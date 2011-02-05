به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مرتضی مقتدایی روز شنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیتالله شرعی، با اشاره به علاقه و تلاش آیتالله محمدعلی شرعی برای آموزش دینی خواهران تصریح کرد: از نظر وی طیف عظیمی از مردم و ملت را خواهران تشکیل میدهند و دلیلی ندارد که آنان از تحصیلات دینی محروم شوند.
وی با اشاره به کارشکنیهای صورتگرفته در زمینه راهاندازی مدرسهای برای تحصیلات دینی بانوان در قبل از انقلاب اظهار داشت: در این زمینه تشکیلات دولتی مخالفت میکرد اما با تلاش فراوان، مدرسه علمیهای با عنوان مدرسه فاطمیه(س) راهاندازی شد و تعداد زیادی از خواهران را به خود جذب کرد.
مدیر حوزههای علمیه برادران با اشاره به همکاری آیتالله شرعی با مرحوم آیتالله قدوسی در زمینه فعالیتهای این مدرسه اظهار داشت: این موضوع باعث شد تا امام راحل(ره) عنایت ویژهای به تحصیل دینی بانوان داشته باشند و هیئت امنایی برای آن مدرسه علمیه تشکیل دهند که حضرات آیات فاضل لنکرانی،مشکینی، موسوی اردبیلی، جنتی و شرعی در آن عضویت داشتند.
وی با اشاره به تشکیل حوزههای علمیه خواهران در نقاط دوردست کشور ادامه داد: طلابی که در این مدارس علمیه و نقاط محروم درس میخوانند در تحصیل علوم دینی میدرخشند.
آیتالله مقتدایی با اشاره به اینکه تحصیلکردگان حوزههای علمیه خواهران در دانشگاهها به تدریس خواهند پرداخت و در جلسات خانگی به تبلیغ خواهند پرداخت، اظهار داشت: تاکنون نیز فعالیتهای بسیاری از آنان شاهد بودهایم.
وی یادآور شد: حوزههای علمیه خواهران از ابتدا به همت آیتالله شرعی و با کمک خیرین با کمترین امکانات راهاندازی شدند و به عنوان باقیات الصالحات باقی خواهند ماند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه برادران گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی عنایت ویژهای نسبت به تحصیلات دینی خواهران در کشور داشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مرتضی مقتدایی روز شنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیتالله شرعی، با اشاره به علاقه و تلاش آیتالله محمدعلی شرعی برای آموزش دینی خواهران تصریح کرد: از نظر وی طیف عظیمی از مردم و ملت را خواهران تشکیل میدهند و دلیلی ندارد که آنان از تحصیلات دینی محروم شوند.
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