به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی روز شنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله شرعی، با اشاره به علاقه و تلاش آیت‌الله محمدعلی شرعی برای آموزش دینی خواهران تصریح کرد: از نظر وی طیف عظیمی از مردم و ملت را خواهران تشکیل می‌دهند و دلیلی ندارد که آنان از تحصیلات دینی محروم شوند.



وی با اشاره به کارشکنی‌های صورت‌گرفته در زمینه راه‌اندازی مدرسه‌ای برای تحصیلات دینی بانوان در قبل از انقلاب اظهار داشت: در این زمینه تشکیلات دولتی مخالفت می‌کرد اما با تلاش فراوان، مدرسه علمیه‌ای با عنوان مدرسه فاطمیه(س) راه‌اندازی شد و تعداد زیادی از خواهران را به خود جذب کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه برادران با اشاره به همکاری آیت‌الله شرعی با مرحوم آیت‌الله قدوسی در زمینه فعالیت‌های این مدرسه اظهار داشت: این موضوع باعث شد تا امام راحل(ره) عنایت ویژه‌ای به تحصیل دینی بانوان داشته باشند و هیئت امنایی برای آن مدرسه علمیه تشکیل دهند که حضرات آیات فاضل لنکرانی،‌مشکینی، موسوی اردبیلی، جنتی و شرعی در آن عضویت داشتند.



وی با اشاره به تشکیل حوزه‌های علمیه خواهران در نقاط دوردست کشور ادامه داد: طلابی که در این مدارس علمیه و نقاط محروم درس می‌خوانند در تحصیل علوم دینی می‌درخشند.



آیت‌الله مقتدایی با اشاره به اینکه تحصیل‌کردگان حوزه‌های علمیه خواهران در دانشگاه‌ها به تدریس خواهند پرداخت و در جلسات خانگی به تبلیغ خواهند پرداخت، اظهار داشت: تاکنون نیز فعالیت‌های بسیاری از آنان شاهد بوده‌ایم.



وی یادآور شد: حوزه‌های علمیه خواهران از ابتدا به همت آیت‌الله شرعی و با کمک خیرین با کمترین امکانات راه‌اندازی شدند و به عنوان باقیات الصالحات باقی خواهند ماند.