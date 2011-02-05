به گزارش خبرنگار مهر در بابل، تیم کاله مازندران با پیروزی برابر نماینده قزوین چهاردهمین پیروزی متوالی خود دررقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور را کسب کرد.

دیدار دو تیم کاله مازندران و گروه صنعتی تکماش قزوین درهفته چهاردهم رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور عصرشنبه در سالن ورزشی سردارسجودی بابل برگزار شد، که در پایان تیم کاله میهمان خود را با نتیجه سنگین 71 بر51 شکست داد.

تیم کاله مازندران در هر چهارکوارتر این دیدار از برتری خود را برابر حریف قزوینی خود حفظ کرد و در پایان این دیدارهم با اختلاف 20 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی برابر تیم میانه های جدول داشتند هم عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

البته با صلاحدید " پرویزلحیم چی" سرمربی تیم کاله مازندران، برخی بازیکنان ذخیره این تیم در کوارتر سوم وچهارم بازی به میدان آمدند که بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

حضور حدود هزار نفر از تماشاچیان بابلی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی دربرتری تیم کاله داشت.

تیم کاله مازندران با این پیروزی با ارزش با کسب 28 امتیازهمچنان در صدر جدول رده بندی درگروه یک رقابتهای بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور قرار گرفت.

کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور حضور دارد.