علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: طی نشستی با حضور کارشناسان دو نهاد تعاون و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مقرر شد فعالان کارگری بیش از 100 شاخه صنایع دستی استان البرز پس از انتخاب اعضای هیئت موسس و جذب اعضاء، برنامه خود را برای تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز به اداره کل تعاون ارائه دهند.

وی به اقدامات اداره کل تعاون جهت تسهیل فعالیت شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز اشاره کرد و گفت: مذاکرات ایجاد مرکز نمایشگاه دائمی صنایع دستی البرز با شورای اسلامی کرج صورت پذیرفته است و با تحقق آن، زمینه لازم برای عرضه دستاوردهای هنری فعالان صنایع دستی البرز با توجه به ظرفیت بسیار مطلوب استان در مسافران گذری که سالانه بالغ بر 15 میلیون نفر است، مهیا می شود.

این مسئول همچنین در زمینه پشتیبانی و تقویت کارگاههای تولید محصولات صنایع دستی البرز خاطرنشان کرد: ایجاد اتحادیه های صادراتی جهت صدور محصولات صنایع دستی البرز به دیگر کشورهای جهان در دستور کار اداره تعاون است و با جدیت دنبال می شود.

به گفته جوانمردی، در سفر اخیر دولت به البرز بیش از 150 میلیارد ریال به امر تقویت تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یافت که تلاش می شود طی دو سال از محل اعتباری وزارتخانه جذب شود.

وی اظهار امیدواری کرد: تشکیل تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز بستر لازم جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای هنرمندان این عرصه را فراهم سازد.