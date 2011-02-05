طرح استعداد سنجی خانوارهای کمیته امداد مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحیم حسینی افزود: به منظور شناسایی استعددها وتوانمندیهای خانواده های تحت حمایت برای ایجاد اشتغال واجرای طرحهای اشتغال زایی پرونده مشخصات فردی بیش از 32 هزار خانوار از مددجویان تحت حمایت با مراجعه100 پرسشگر بصورت حضوری تکمیل و با ثبت پرونده آنان برنامه ریزی های لازم برای اشتغال آنان صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح جامع اطلاعات خانواده های تحت حمایت مشکلات، توانمندیها و استعدادهای خانواده ها شناسایی و بسترلازم برای ایجاد اشتغال فراهـم می آید.

معاون اشتغال و خوکفایی امداد مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 876 طرح اشتغال برای خانواده ها اجرا و تعــداد سه هزار و 825 نفر از افراد مستعد برای فراگیری آموزش و مهارتهای شغلـی جهت اجــرای طرحهای اشتغال به کلاسهای آموزش هدایت شدند.