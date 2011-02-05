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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

میزان بارندگی در کرمان 81 درصد افزایش یافت

میزان بارندگی در کرمان 81 درصد افزایش یافت

کرمان - خبر گزاری مهر: سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به احتمال بارندگی طی روزهای آینده در این شهر گفت: با بارندگی های شدید چند روز گذشته میزان بارش در کرمان 81 درصد سال گذشته افزایش یافت.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان علیرغم خشکسالی شدید سال جاری در ماههای گذشته در چند روز گذشته شاهد بارندگی بسیار مطلوب یوه است بطوریکه میزان بارش درکرمان 81 درصد سال گذشته برآورد می شود.

وی تصریح کرد: طی روزهای اخیر 50.2 در کرمان باران باریده است و این میزان بیش از بارندگی از ابتدای سال جاری تاکنون در کرمان بوده است.

وی افزود: بیشترین بارندگی نیز در جیرفت، بافت، سیرجان و کرمان بوده است و کمترین بارندگی در بردسیر و شهداد روی داده است.

وی اضافه کرد: احتمال بارش مجدد طی روزهای آینده نیز در کرمان وجود دارد.
 

کد مطلب 1246449

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