به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان بازی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و سایپای کرج با حاشیه‌های مختلفی همراه بود که در ادامه می‌خوانید:

* با وجود اینکه ورزشگاه فولادشهر اصفهان قرار است در هفته‌های آینده میزبان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشد، زمین چمن این ورزشگاه در حال حاضر از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

* شاهین خیری، بازیکن مصدوم ذوب‌آهن در کنار اصغر دلیلی، مدیرعامل این باشگاه، از جایگاه ویژه بازی را تماشا می‌کنند.

* محمد صلصالی بازیکن ذوب‌‌آهن از ابتدای بازی امروز در ترکیب تیم اصفهانی قرار گرفت.

* محمدرضا خلعتبری و مهدی رجب‌زاده، بازیکنان ذوب‌آهن از ابتدای بازی امروز در ترکیب تیم قرار نگرفتند اما در نیمه دوم بازی به ترکیب ذوب‌آهن اضافه شدند.

* مجید دهقانی، دروازه‌بان تیم سایپا در ابتدای بازی با لباس صورتی وارد زمین شد که با تذکر داور مسابقه، رنگ پیراهن خود را تغییر داده و لباس زرد پوشید.

* حدود یک هزار و 500 نفر از هواداران ذوب‌آهن در ورزشگاه حضور داشتند و بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند این هواداران در دقایقی از نیمه نخست بازی، اصغر دلیلی مدیرعامل ذوب‌آهن را تشویق کردند.

* فرشید طالبی که در بازی امروز به دلیل محرومیت در ترکیب ذوب‌آهن قرار نگرفت، در بین دو نیمه با لباس شخصی وارد زمین شد و با سینا عشوری به صحبت پرداخت. عشوری در نیمه نخست بازی عملکرد خوبی نداشت.

* محمدرضا خلعتبری نیز در نیمه نخست بازی از کنار خط با بازیکنان تیمش صحبت می‌کرد و مشکلات آنها را گوشزد می‌کرد اما با تذکر ممبینی، داور مسابقه، به طرف نیمکت بازگشت.

* از دقیقه 55 بازی، نورافکنهای ورزشگاه فولادشهر روشن شد.

* اسکوربرد ورزشگاه که در بازی ذوب‌آهن و مس کرمان خاموش بود، امروز روشن و مشکل آن برطرف شده بود.

* منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی تیم ذوب‌آهن پس از پایان بازی تیمش مقابل سایپا با همه بازیکنان تیم تهرانی دست داد و به آنها خسته نباشید گفت.

* تعدادی از هواداران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در پایان بازی امروز و پس از باخت ذوب‌آهن مقابل سایپای کرج، شعارهایی بر علیه منصور ابراهیم‌زاده سرمربی ذوب‌آهن و محمد قاضی، بازیکن این تیم سر دادند.

* این تماشاگران در شعارهای خود محمد قاضی، بازیکن ذوب‌آهن را بی‌غیرت خوانده و خواستار جدایی ابراهیم‌زاده از تیم ذوب‌آهن شدند.