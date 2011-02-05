به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در مراسم تودیع و معارفه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن افزود: در حال حاضر اهمیت بخش معدن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و معدن و صنایع معدنی نقش اساسی در شکوفایی اقتصاد کشور را ایفا می کند.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر نیز با حمایت وزیر صنایع و معادن در بخش ساختاری و حقوقی پیشرفت چشمگیری را شاهد بوده ایم افزود: در حال حاضر ساختار سیاستگذاری بخش معدن رشد بسیار خوبی داشته است و با تمرکز سیاستگذاری اثر مثبتی در توسعه فعالیت های معدنی خواهد داشت و تصویب قانون جدید معادن گواه این موضوع است.

جعفری در عین حال خواستار حمایت بیشتر از بخش معدن شد و به برنامه های خود برای توسعه فعالیت‌ها در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تولید،افزایش بهره وری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایر معدنی، استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن ، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان های توسعه ای در راستای رشد فعالیت های معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی از اهم این برنامه ها است.

همچنین معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی نیزدر این مراسم به برنامه های اجرا شده برای تحقق اهداف برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: تصویب قانون معادن در راستای سیاستهای اصل 44 ، حمایت از بخش خصوصی ،شفاف سازی در بخش واگذاری معادن دولتی به خصوصی، مشارکت با بخش خصوصی برای تدوین اهداف برنامه چهارم و پنجم از جمله حمایت های وزارت صنایع و معادن در سالهای اخیر بوده است.

محمد مسعود سمیعی نژاد افزود : زمانی که وزارت معادن و فلزات فعالیت می کرد حدود 800 معدن فعال وجود داشت و ظرفیت فولاد کشور 6 میلیون تن و سیمان 24 میلیون تن بود که با حمایت های دولت در حال حاضر تولید دربخش معدن به بیش از 270 میلیون تن با بیش از 5800 معدن فعال رسیده است و ظرفیت تولید فولاد به بیش از 18 میلیون تن و سیمان به بیش از 80 میلیون تن رسیده است.